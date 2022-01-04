وزير الرياضة يطلق اسم أحمد زيدان عضو التنسيقية على مركز شباب الساحل

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرار بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

يأتي ذلك، ستجابة للطلب المقدم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 قرار بأن يصبح مركز شباب الساحل، مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل.