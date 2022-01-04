"بين الشعر والموسيقى".. أمسية تجمع "سويلم" و"نديم" بالأوبرا

01:00 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
"بين الشعر والموسيقى".. أمسية تجمع "سويلم" و"نديم" بالأوبرا

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية ثقافية تحت عنوان "بين الشعر والموسيقى"؛ تستضيف الشاعر أحمد سويلم بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو هاني نديم، ويشرف عليها الفنان أمين الصيرفي، في السابعة مساء الأربعاء 5 يناير على المسرح الصغير.

يذكر أن الشاعر أحمد سويلم حائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، له العديد من الدواوين منها الطريق، القلب الحائر، الهجرة من الجهات الأربع، البحث عن الدائرة المجهولة، الليل وذاكرة الأوراق إلى جانب العديد من المسرحيات الشعرية منها إخناتون، شهريار، عنترة، الفارس .

أما الموسيقار هاني نديم تخرج فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، درس الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية، وضع موسيقى عدد من البرامج التليفزيونية منها أتيليه وله أكثر من 60 عمل موسيقى.

دار الأوبرا أحمد سويلم هاني نديم أمسية ثقافية

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