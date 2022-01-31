"الريس زكريا".. 11 معلومة عن اللواء الراحل محمد عبدالسلام المحجوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توفى مساء اليوم الاثنين اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسماعيلية والإسكندرية الأسبق، وتقام صلاة الجنازة، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من جامع آل رشدان، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافيك بأهم إنجازات والمعلومات عن اللواء الراحل..

1- ولد المحجوب إبراهيم سنة 1935 بمحافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة.

2- تخرج في الكلية الحربية عام 1955 بالحصول على بكالوريوس العلوم العسكرية.

3- عمل كضابط بالمخابرات، وكان ضابط الحالة الخاص بجمعة الشوان، وجسد دوره الفنان الراحل صلاح قابيل في مسلسل دموع في عيون وقحة تحت اسم "الريس زكريا".

4- كان نائبًا لمدير المخابرات المصرية أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا 1996.

5- تولى عدة مناصب منها ملحق عسكريًا خارجيًا.

6- تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي إضافة إلى محافظ لمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.

7- تولى منصب محافظة الإسكندرية، حيث بدأ إعادة البناء والصيانة لعدد كبير من منشآت ومرافق المدينة العامة ومنها كورنيش الإسكندرية، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها المحافظة من 1997 إلى 2006.

8- أنشأ كوبري ستانلي.

9- نفذ مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية

10- أزال مساكن الصفيح في منطقة الحضرة.

11- أول محافظ فكر في مشروعات لإعادة تدوير المخلفات.