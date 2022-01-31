5 توصيات لمؤتمر انتصار الهوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

أعلن مؤتمر "انتصار الهوية.. دراسة وتوثيق جرائم الإخوان"، الذى أقيم ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب توصياته النهائية، فى الجلسة التى عقدت برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والناشر محمد عبد المنعم المنسق العام وعضوية كل من الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق المصرية، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور شوكت المصري المدير التنفيذي لفعاليات المعرض، المهندس علي عبد المنعم عضو اللجنة الثقافية، الدكتور أحمد السعيد عضو اللجنة الثقافية، محمد عزوز المشرف على تنفيذ المؤتمر، الدكتورة بسنت حمزة الأستاذ المساعد بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب: إن المؤتمر خرج ب5 توصيات هى الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه مصر يناقش علاقة الإرهاب بالخطاب الديني المتطرف في كل الديانات، تحديث قواعد البيانات الخاصة المرتبطة بالجماعات المتطرفة وأفكارها، تأسيس متحف قومي لتوثيق وعرض جرائم جماعة الإخوان المتطرفة تنبثق منه معارض تنتشر في ربوع مصر للتوعية بجرائم الجماعات المتطرفة، دعوة الباحثين والمفكرين من الدول العربية للمشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر، إطلاق الجهات المنظمة مشروعا بحثيا لاختيار أفضل كتب مخطوطة في الدراسات المتعلقة بالجماعات المتطرفة وأفكارها يتم الإعلان عن شروطه وتفاصيله خلال مارس المقبل.