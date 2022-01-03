مؤلفات نصير شمه في حفل لماريو سعيد ببيت العود الأربعاء

08:29 م الإثنين 03 يناير 2022
مؤلفات نصير شمه في حفل لماريو سعيد ببيت العود الأربعاء

نصير شمة

(مصراوي):

يحيي الفنان ماريو سعيد وفرقته الموسيقية، حفلا فنيا جديدا، في السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 5 يناير الجاري، بمركز إبداع بيت العود العربي في بيت الهراوي خلف الجامع الأزهر.

يتضمن الحفل باقة من مؤلفات الفنان ماريو سعيد، بالإضافة إلى عزف مؤلفات الفنان العالمd نصير شمه على العود، كذلك جولة بالتراث العربى لأشهر أغنيات أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش.

وماريو سعيد، عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان العالمي "نصير شمه" بتقدير جيد جدًا، ثم بدأ عمله كمدرس في بيت العود العربي بعد تخرجه، لديه العديد من المقطوعات الموسيقية وقام بتأسيس فرقته الموسيقية "روح" والتي قدمت عدد من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة بجانب حفلاته الفردية.

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