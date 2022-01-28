الشحن والأعطال والرصيد.. "الكهرباء" توضح تفاصيل التعامل مع العداد الكارت

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك عددًا من النصائح والمعلومات المهمة، التي يجب أن يتبعها المواطنين المستخدمين والمتعاملين مع العداد مسبق الدفع حتى لا يقعوا في أخطاء ينتج عن بعضها تعرضهم لغرامات أو تحرير محاضر تلاعب.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هناك عدد من الإجراءات والمعلومات التي يجب على أي مواطن معرفتها بالتفصيل لضمان عدم وقوعه في أي أخطاء في مقدمتها عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد حتى لا يفصل العداد مسبق الدفع والتأكد من وجود رصيد كافي حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة ورصيد العداد في صفحة رقم 2 سواء في العداد "الاسكرا" أو "الجلوبالترونكس".

وأشار المصدر إلى العداد يعطي إنذارات في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، تضئ لمبة الرصيد لون أحمر وهي أقصى لمبة على اليمين وانذار أخر بحيث إذا حدث انقطاع للكهرباء يتم وضع الكارت في العداد بدون شحن يعمل إلى أن تشحن.

وأكد المصدر، أنه يفضل الشحن في أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد والشريحة تظهر في صفحة رقم ٧ في العداد "الجلوبالترونكس" أو "الاسكرا"، منوهًا إلى أنه أخر أسبوع في الشهر يفضل توفير الطاقة على قدر المستطاع لأنك تكون استهلكت على أعلى شريحة علما أن الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة التي تم الوصول إليها.

وكشف المصدر، أنه في حال عدم تشغيل العداد نهائيًا أو لا يوجد عليه أي حمل يتم خصم ٩ جنيهات من الرصيد شهريًا مع التأكيد على ضرورة التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت، مؤكدًا أن العداد الكارت مثل العداد العادي من حيث طريقة الحساب التجاري والمنزلي واحد.

وأشار إلى أنه في حال عدم قبول كارت الشحن، وفشلها فهنا يتوجب على المواطن الذهاب إلى شركة الكهرباء التابع لها لتفعيل الكارت أما في حال عدم قبول الكارت الشحن فيتوجب تغييره من الشركة بمبلغ ٣٠ جنيهًا.

وفيما يتعلق بتساؤل بشأن في حال فقد الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد، أكد المصدر، أنه لا داعي للقلق لأن كل عملية شحن يتم تسجيلها في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد يتم استخراج كارت وعند برمجته تسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عملية لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورًا.

وشدد المصدر، على أنه في حال فتح غطاء العداد سوف يتم إقرار غرامة فتح الغطاء طبقًا للرسوم المقررة بالشركة، علمًا أن العداد لا يمكن تبديل مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.

ولفت إلى أنه في حال زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.

وأكد المصدر، أن المواطن يستطيع بإستخدام الزر الضاغط الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة مثل:-"الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".