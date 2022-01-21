مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الجمعة 21 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

مآذنة مسجد الدسوقي

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 21/1/2022، الموافق 16 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:20 صباحًا
أذان الظهر 12:05 صباحاً
أذان العصر 3:00 مساءً
أذان المغرب 5:21 مساءً
أذان العشاء 6:41 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:10 صباحاً
موعد أذان العصر 3:03 مساءً
موعد أذان المغرب 5:23 مساءً
موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً
موعد أذان العصر 2:55 مساءً
موعد أذان المغرب 5:16 مساءً
موعد أذان العشاء 6:37 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 3:03 مساءً
موعد أذان المغرب 5:25 مساءً
موعد أذان العشاء 6:41 مساءً

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مواقيت الصلاة أوقات الصلاة صلاة الفجر

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