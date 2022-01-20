لحاجزي شقق الإسكان.. كيفية تغيير المدينة واسم الزوجة ورقم الموبايل

11:10 ص الخميس 20 يناير 2022
لحاجزي شقق الإسكان.. كيفية تغيير المدينة واسم الزوجة ورقم الموبايل

شقق الإسكان

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كتب- محمد نصار:

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تفاصيل خدمة طلب تصحيح البيانات لحاجزي وحدات الإسكان.

وقال الصندوق، في إنفوجراف صادر عنه، إن خدمة تصحيح البيانات تتسم بالمميزات التالية:

1- خدمة غير متاحة عبر مركز خدمة المواطنين.

2- تتيح للمواطنين خدمة تصحيح بعض البيانات التي قدمها عبر استمارة الحجز الموقعة منه.

3- يمكن من خلالها تعديل المدينة المدونة باستمارة الحجز وقت التقدم بالإعلان، وتقديم طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي، وتقديم تصحيح اسم الزوجة أو الزوج.

4- في حالة رغبة العميل في تعديل رقم الهاتف يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء على الأرقام (5777 - 5999 - 1188 - 090071117).

5- يتم إرسال رسالة نصية بعد الانتهاء من دراسة الطلب تحدد موقف الطلب بعد دراسته.

6- يقوم العميل بملء البيانات المطلوبة لتصحيح البيانات ورفع المرفقات في ملف بي دي إف لا يتجاوز حجمه 2 ميجا.​

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شقق الإسكان الإسكان التمويل العقاري

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