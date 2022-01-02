وزير النقل للعاملين بورش كوم أبو راضي: تقلد المناصب وفقًا للكفاءة والالتزام بالحضور والانصراف

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، ورش هيئة السكك الحديدية؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان بورش السكة الحديد.

وتجول الوزير، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، بورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكل أنواع العربات، وتم تفقد أقسام الورشة المختلفة.

وتابع الوزير الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب؛ لضمها إلى أسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية، والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة وإما مجددة، للاستمرار في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

ووجه وزير النقل بعدم خروج أية عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة، وأن تتم كل أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد الوزير، خلال لقائه العاملين بالورشة، ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، لافتًا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقلد المناصب وفقًا للكفاءة وليس بالأقدمية، وأن تتم الاستفادة المثلى من كل المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كل المواد غير القابلة لإعادة التشغيل؛ تمهيدًا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكل العمال لزيادة الإنتاجية.

وشدد وزير النقل على ضرورة أن يبذل الجميع كل الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل، وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاجيتها، مؤكدًا أهمية عمل لجنتَي الحوافز والمشتريات، اللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة.

وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي والتي تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور؛ منها: خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين، واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري.

جدير بالذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983.