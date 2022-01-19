طقس الخميس.. شديد البرودة على القاهرة وأمطار وصقيع بهذه المناطق

10:50 م الأربعاء 19 يناير 2022
طقس الخميس.. شديد البرودة على القاهرة وأمطار وصقيع بهذه المناطق

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء غدا الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء، إن هذه الظواهر تسيطر على مناطق الجمهورية غدا وفق التالي:

طقس القاهرة الكبرى:

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.

- يسود طقس غائم جزئيا إلى جانب الشبورة المائية.

طقس الوجه البحري

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون غائم جزئيا.

طقس السواحل الشمالية

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% ونشاط رياح.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح.

طقس شمال الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.

- نشاط رياح أحيانا.

طقس جنوب الصعيد

- يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

  • يسود طقس غائم جزئيا، وشبورة مائية صباحا.
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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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