القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى

05:25 م الثلاثاء 18 يناير 2022
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى

تدريب القوات البحرية المصرية والفرنسية

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كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية "CHEVALIER PAUL"، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

واشتملت التدريبات على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، والقيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية، والتي أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير.

وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية.

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