محمد نوار رئيس الإذاعة يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

09:35 م الإثنين 17 يناير 2022
محمد نوار رئيس الإذاعة يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

الإذاعي محمد نوار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

أعلن الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إصابته هو وأسرته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وكانت قد نظمت شبكة صوت العرب حفلا لتسليم جوائز المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون الذى ينظمه اتحاد الإذاعات العربية سنويا بتونس حيث قام الإذاعى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ود.لمياء محمود رئيسة شبكة صوت العرب، بتكريم الفائزين وتسليمهم دروع وشهادات التقدير.

وأكد نوار أن الإذاعة المصرية تضيف جوائز جديدة لرصيدها وهو ما يعبر عن جهد وتميز من العاملين بها وحرصهم الشديد على تحقيق المزيد من الإنجازات، وأشاد بكل المشاركين فى هذا الإنجاز الكبير ودعاهم للمزيد من التألق والتفوق.

محمد نوار الإذاعة المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من 7 أخطاء يجب تجنبهم هذه الأيام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1197

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

998

متعافون اليوم

400076

إجمالي الإصابات

22148

إجمالي الوفيات

333529

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • متفوقًا على صلاح.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم رسميًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا