بعد وفاتها أمس.. أبرز المعلومات عن الإعلامية آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية

كتب- مينا غالي:

توفيت أمس الإعلامية الكبيرة والشهيرة آمال مكاوي رئيسة القناة الأولى السابقة والإعلامية الأشهر في محاربة الدروس الخصوصية والتي وصفت بأنها مؤسسة البرامج التلفزيونية التعليمية لمواجهة الدروس الخصوصية.

وأثار خبر وفاة آمال مكاوي حالة من الحزن وسط زملائها وتلاميذها، حيث أصدر الإعلامي عمرو الليثي بيان نعى فيه الإعلامية الراحلة.

وقال: "أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن آمال المكاوي على النحو التالي:

1- تخرجت آمال مكاوي من كلية الحقوق.

2- وحصلت على دبلومة في معهد الإذاعة ودبلوم في الإخراج.

4- مذيعة وصحفية كانت رئيسة للقناة الأولى بالتليفزيون المصري.

5- وعن دخولها إلى الإذاعة أولا ثم إلى التلفزيون، قالت مكاوي: إنها دخلت الإذاعة بالامتحان الذي تقدمت له بعد طلب الإذاعة لمذيعات، أما دخولها في التليفزيون فكان بالاختيار من التليفزيون نفسه؛ إذ كانت في قسم الأخبار بالإذاعة، وعند افتتاح التلفزيون اختاروها ضمن الدفعة الثانية للعمل فيه.

6- قالت في حوار قديم لها إنها تحب السفر وليس متاحا للجميع السفر لذلك قررت أن تنقل عادات وحياة الشعوب التي تزورها للمشاهد؛ حيث تقول إنها تتمنى زيارة الشرق الأقصى لأنها تستحق المشاهدة والدراسة وهي بلاد تحمل تاريخ قديم وحضارات حديثة وبها عبق التاريخ .

7- خلال الحوار الذي دار في الستينات، عبرت آمال المكاوي عن حلمها بأن تكون أول واحدة من الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) في السفر إلى القمر حتى تقدم برنامجها من هناك .

8- اشتهرت بأنها مؤسسة البرامج التعليمية في التليفزيون، وفي هذا تقول إن زملاءها كانوا يتسابقون من أجل النجومية بالظهور في برنامج مع المشاهير الفن والأدب وتقديم البرامج الجاذبة والسعي وراء الشهرة والأضواء بينما هي اختارت لنفسها أصعب طريق لتقدم الخدمة لكل بيت في مصر وحل مشكلة الدروس الخصوصية وضحت بكل البرامج التي كانت تقوم بها مثل "برنامج بريد التليفزيون، برنامج صور من حياة الشعوب، برنامج ألحان زمان"، من أجل البرامج التعليمية وركزت كل جهودها كمديرة للبرامج التعليمية.