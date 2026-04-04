أكد اللواء أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن الإدارة الأمريكية اعتادت منح مهلة للدول التي تستهدفها، لكنها في النهاية تبادر بالهجوم قبل انتهاء تلك المهلة، مشيرًا إلى أن استخدام القاذفات الصاروخية لم يحقق النتائج المرجوة.

وأضاف كبير، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن إسرائيل لا تزال تطلق الصواريخ حتى الآن، مؤكدًا وصولها إلى العمق الإسرائيلي ومناطق الجنوب.

وقال إن إسقاط طائرات أمريكية بواسطة إيران يعكس حجم الخسائر التي تتعرض لها الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنها فرضت سيطرة جوية خلال الأيام الأولى من الحرب، قبل أن تعلن السيادة الكاملة على الأجواء الإيرانية، إلا أنه بعد 33 يومًا فقط سقطت 3 طائرات أمريكية في يوم واحد.

وأشار إلى أن هذه التطورات تؤكد أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها العسكرية، وأن استمرار الهجمات الصاروخية يعكس قدرة الخصم على إرباك المشهد الميداني.

وشدد على أن مصر تمثل رأس حربة في أي تحرك دبلوماسي، مؤكدًا إدراكها خطورة تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، وهو ما يدفعها للتحرك بشكل مكثف سياسيًا ودبلوماسيًا لاحتواء الأزمة في المنطقة.