مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 17/1/2022، الموافق 14 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:20 صباحًا
أذان الظهر 12:04 صباحاً
أذان العصر 2:57 مساءً
أذان المغرب 5:17 مساءً
أذان العشاء 6:38 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً
موعد أذان العصر 3:00 مساءً
موعد أذان المغرب 5:19 مساءً
موعد أذان العشاء 6:42 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً
موعد أذان العصر 2:52 مساءً
موعد أذان المغرب 5:12 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً
موعد أذان العصر 3:00 مساءً
موعد أذان المغرب 5:22 مساءً
موعد أذان العشاء 6:38 مساءً
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