مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة وعدد من المحافظات

04:00 ص الإثنين 17 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة وعدد من المحافظات

مآذنة مسجد الدسوقي

كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 17/1/2022، الموافق 14 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 2:57 مساءً

أذان المغرب 5:17 مساءً

أذان العشاء 6:38 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً

موعد أذان العصر 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب 5:19 مساءً

موعد أذان العشاء 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 2:52 مساءً

موعد أذان المغرب 5:12 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً

موعد أذان العصر 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب 5:22 مساءً

موعد أذان العشاء 6:38 مساءً

مواقيت الصلاة أوقات الصلاة صلاة الفجر

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