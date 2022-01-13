ماذا قالت نقابة الأطباء عن تصريحات خالد منتصر بشأن وفاة "الإبراشي"؟

كتب - أحمد جمعة:

علّق الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، على ما نشره الكاتب والمفكر خالد منتصر، بشأن اتهام طبيب ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

وقال القاضي في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن "دورنا الدفاع عن الأطباء وتقويم أفعالهم، وندافع عن المهنة لصالح المريض، وأقولها بشكل واضح؛ إن صحت الواقعة التي ذكر الدكتور خالد منتصر سنستدعي الطبيب للتحقيق معه، وبالتأكيد إن لم يثبت صحة ذلك يُستدعي منتصر لمساءلته، والنقابة ستتخذ إجراءاتها ضد من قال ذلك".

وأوضح أن "النقابة لا تدافع عن الأطباء وخلاص"، مشددا على أن من أخطى وهناك إثبات على ذلك ستتخذ النقابة إجراءاتها التأديبية ضده، ولو صحت هذه الاتهامات التي ذكرها الدكتور خالد منتصر ستكون هناك إجراءات ضد الطبيب.

وأضاف القاضي: "علمياً؛ مرض كورونا كان ولا يزال غير متوقع وبدون كتالوج، والنقابة فقدت ما يقارب من 700 طبيب خلال الجائحة، وتم التعامل معهم بعناية في المستشفيات، لكنهم توفوا، فهل ذلك يعد تقصيرا من زملائهم؟".

لكن أمين صندوق نقابة الأطباء، عاد للتأكيد على ضرورة اتباع البروتوكولات العلمية في علاج مرضى كورونا، قائلًا: "البروتوكولات كان يجب اتباعها إن صح هذا الكلام الوارد على لسان الدكتور خالد".

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بطلب فتح تحقيق في هذا الأمر.

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