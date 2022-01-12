شيخ الأزهر: تعلم اللغة وسيلة لإحلال ثقافة السلام والتعارف محل التعصب والكراهية

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن دراسة اللغة لا تقتصر على اكتساب مهارات الكتابة والمحادثة والاستماع، ولكنها دراسة لكل ما تحمله الثقافات والحضارات من قيم، والتعرف على تاريخ الأمم، وإحدى وسائل إحلال ثقافة السلام والتعارف محل الكراهية والتوتر والتعصب.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله الدكتور سكوت ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة، الأربعاء، بمقر المشيخة، أن الأزهر مستعد لفتح أفق جديدة لتعزيز التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني الذي بدأ منذ عام 2007، واستفاد منه 1161 من خريجي كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون، بالإضافة إلى تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، قائلا:"إنه لشرف كبير أن أزور الأزهر الشريف، لقد نشأت في منطقة الشرق الأوسط وأعلم جيدا ما يمثله للعالم الإسلامي من قيمة عظيمة ومرجعية للمسلمين من حول العالم، أتمنى أن يستمر التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني والأزهر، وأن يستفيد من هذا التعاون أكبر قدر ممكن من الطلاب والمعلمين".

وعلى هامش اللقاء، وقع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سكوت ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة، تجديد بروتوكول التعاون لمدة 3 أعوام تمتد إلى مارس 2025، والتي تمثل المرحلة السابعة من التعاون بين الجهتين، والتي بدأت بإنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية عام 2007، وتدريب معلمي المعاهد الأزهرية على مدار هذه السنوات، حيث تم الانتهاء من تدريب 4600 معلم، وتدريب الطلاب المتفوقين بجامعة الأزهر على الحوار البناء بين أتباع الأديان، فضلا عن برنامج المنح الأكاديمية والمخصص لدراسة العلوم الإسلامية بجامعات المملكة المتحدة.

وينص البروتوكول على إنشاء مركز لتعليم اللغة الإنجليزية بمحافظة الأقصر خلال العام القادم، وتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بالأزهر من خلال برنامج معد خصيصا، واطلاق البرنامج التجريبي لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمي العلوم والرياضيات، فضلا عن اطلاق برنامج متخصص باللغة الإنجليزية لرفع مهارات المعلمين وطلاب جامعة الأزهر بأزمة تغير المناخ والتوعية البيئية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات العلمية والثقافية، وروث كوكس، نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.