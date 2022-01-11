"أبي سروال".. رواية اجتماعية جديدة بمعرض الكتاب 2022​

القاهرة - مصراوي:

استعدادات مكثفة يقوم بها المسئولون بالهيئة العامة للكتاب، قبيل أيام قليلة من انطلاق الدورة الثالثة والخمسين من معرض الكتاب 2022 الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بالتجمع الخامس.

وأصدر بيت الياسمين رواية "أبي سروال" للكاتب الصحفي أشرف التعلبي.

يقول الكاتب أشرف التعلبي، عن روايته "أبي سروال"، إنها من نوع الروايات الاجتماعية الواقعية، والتي تنتمي إلي أدب الصحراء، وهي الرواية الفائزة في مجال الرواية بمسابقة المواهب الأدبية دورة خيرى شلبى 2021، والتى نظمتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتدور أحداث الرواية خلال رحلة عبر درب "أبي سروال" ذلك الطريق المقفر الذي يسمع عنه ويعرفه كل أهل الصحراء.. الطريق الذي يمتد داخل الصحراء الغربية ويربط بين واحة الخارجة ونجع صغير يقع شمالي محافظة قنا يصحبنا الكاتب أشرف التعلبي مرافقًا فيها "عم حربي" ذلك الرجل الذي عشق الصحراء وأعطاها كل ما يملك حيث يطلقون عليه أنه ابن الصحراء، لاطلاعه على كل دروبها ومدقاتها، عاش فيها أكثر مما عاش في بيته، بين حضن أمه وأبيه ومن بعدهما زوجته وأبناؤه.

يذكر أن الكاتب الروائي أشرف التعلبي، صحفي بمجلة المصور، وأصدر من قبل "الحاجر" وهو الكتاب القصصي الأول له، بالإضافة إلى رواية "وطاويط النجع" الفائزة بالمسابقة المركزية الأدبية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.