مصدر بالجيزة: إنقاذ 14 وانتشال جثتين في غرق سيارة منشأة القناطر

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إنه تم إنقاذ 14 مواطنًا، وانتشال جثتين، في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى معدية نيلية في منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن جميع المصابين والجثتين من أهالي قرية طاليا بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.