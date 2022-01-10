مصدر بالجيزة: إنقاذ 14 وانتشال جثتين في غرق سيارة منشأة القناطر
08:03 م الإثنين 10 يناير 2022
كتب- محمد عمارة:
قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إنه تم إنقاذ 14 مواطنًا، وانتشال جثتين، في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى معدية نيلية في منشأة القناطر في محافظة الجيزة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن جميع المصابين والجثتين من أهالي قرية طاليا بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة نقل تقل عمالًا عائدين من مزرعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهة الأخرى، لكنها سقطت بالمجرى المائي.
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