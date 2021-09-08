برلماني: التزام حكومي بعدم زيادة نسبة القبول بالمعاهد الهندسية عن 10%

كتب - مصراوي:

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة والمعاهد الهندسية ملتزمة بالنسبة التي حددتها الحكومة، بألا يزيد فرق القبول بهذه المعاهد عن كليات الهندسة عن 10%.

وأوضح "منصور"، في تصريحات لمصراوي، أن هذا القرار جاء نتيجة وجود طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية مقدمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه يوجد قرار بمنع إنشاء معاهد جديدة تنشأ حتى ٢٠٢٤، منعًا لتصدير بطالة للمجتمع، وخروج مندسين أكثر من احتياج المجتمع.

وتابع: "الاشتراطات شملت أيضًا مراجعة المعاهد القائمة حاليًا للتحقق من المستوى التعليمي الحالي و تطابق النظري"، وأن يكون مجموع الالتحاق بالمعاهد وكليات الهندسة يقل١٠٪ من كلية الهندسة.

ولفت البرلماني إلى أن كلية الهندسة قبلت بالمرحلة الثانية ٧٩٪، وبالتالي لن تزيد نسب القبول بمعاهد الهندسة عن ٦٩٪ في المرحلة الثالثة، وعلى جميع المعاهد الالتزام بذلك، مشيرًا إلى أنه في حال المخالفة للاتفاق الرسمي، سأطالب بدعوتهم واستدعائهم للبرلمان للسؤال حول هذه المخالفة.

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