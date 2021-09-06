القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين في مصر للعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية للعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تم تنفيذها وروعي في تصميمها اتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية والتي تعتمد على استخدام التكنولوجيا في شتى المجالات، بما يعزز من قدرة الدولة فى إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية من خلال التحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة المصرية بالشكل الذي يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 ويسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له، فضلًا عن إسهام العاصمة الإدارية في زيادة فرص الاستثمار ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد المصري بصورة متميزة.

ووجه الملحقين العسكريين خلال جولتهم التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من المشروع في أوقات قياسية وبمعايير الجودة العالمية.