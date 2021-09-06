بالأسماء.. حركة تنقلات محلية لـ 16 قيادة بعدد من المحافظات

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفرالشيخ والمنيا.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الحركة تضمنت نقل رؤساء أحياء الشرابية و طرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية وذلك بسبب تدني مستوى النظافة وكثرة الإشغالات في دوائر عملهم بالأحياء بالإضافة إلى توجيه إنذار لباقي رؤساء الأحياء بالمحافظتين لمتابعة ملف النظافة ورفع الإشغالات على مدار اليوم وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر صرف مكافأة مالية لأحياء باب الشعرية وحى غرب القاهرة والزيتون لجهودهم في تحسين مستوى النظافة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الحركة تضمنت تعيين محمد أنيس عبدالحميد، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، في منصب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادي الجديد إلى وظيفة سكرتير عام الوادي الجديد، وتعيين هشام علي الطويل سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، في منصب سكرتير عام مساعد الإسماعيلية.

كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد أحمد محمد الإسكندراني رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وأضاف شعراوي أن الحركة تضمنت أيضا نقل كل من خيري أحمد مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا إلى رئاسة حي الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلى رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلى رئيس مدينة مسير بكفرالشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة كفرالبطيخ بدمياط، وخالد فوزي فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا إلى رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمد جمال المجير رئيس حي طرة بالقاهرة إلى رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية، وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس حي المعصرة بالقاهرة، وهاني محمد رضا بدوي رئيس حي الشرابية بالقاهرة إلى رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، وهشام رفعت محمد رئيس حي شرق شبرا الخيمة إلى رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

كما تضمن القرار الوزاري نقل 3 من رؤساء المدن والمراكز بأسيوط وبني سويف وكفرالشيخ إلى عمل إداري بدواوين عموم محافظات: سوهاج والإسكندرية والجيزة لتدني مستوى الأداء ومتابعة المهام المكلفين بها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى سعي الوزارة أيضا إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدا عن مجال خدمة المواطنين.

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم باعتبار ذلك عاملا أساسيا للتقييم إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة في هذا الشأن.​