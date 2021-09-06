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يتعلق بالبترول.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

12:01 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
يتعلق بالبترول.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي . في ، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغازات والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل بمصر.

ووفقا للمادة الثانية من القانون تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي البترول قرار جمهوري الثروة المعدنية

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