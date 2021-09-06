حدث ليلًا| مصر تُرسل مساعدات عاجلة للسودان.. وقرارات جديدة تخُص راغبي العمل بالإمارات

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241964 حتى اليوم.

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-الصحة: ضخ الجرعات الجديدة من لقاح "جونسون" بمراكز التطعيم

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سبتمبر الجاري سيشهد انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر.

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-رئيس "المحطات النووية" يكشف تفاصيل خطة التعيينات في الهيئة

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة لديها خطة سباعية في التعيينات والالتحاق بها، إذ تتم طبقًا للاحتياجات من الموارد البشرية سنويًا، وفي الأماكن الفارغة والشاغرة التي تطلب مزيدًا من العمالة، مشيرًا إلى أن منذ عام 2018 أعلنت مسابقة لشغل بعض الوظائف والتخصصات المختلفة بالهيئة، وكانت أول فرصة للتعيينات في الهيئة بعد توقف لمدة زمنية طويلة، خاصة بعد توقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي.

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-وزيرة الصحة تعلن إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الرئة

09:36عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الأحد، مع شركة (جنرال الكتريك GE) إحدى الشركات الرائدة في مجال الأشعة التشخيصية، خلال زيارتها باريس لبحث ومناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتورة ريم عماد مدير مستشفى "دار السلام هرمل" للأورام ومساعد الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية لشئون المتابعة والتقييم.

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-استقرار الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة رطبًا على باقي أنحاء البلاد نهارًا.

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-وزير السياحة السعودي في زيارة لمتحف الفن الإسلامي (صور)

استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، والوفد المرافق له من بينهم، الأمير سعود بن نهار آل سعود، وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق و د. عايض بن هادي العتيبي وكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية والمستشار سجا الحوشان.

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-تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة عبر جسر جوي للسودان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام المقبلة لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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-موجة كورونا وأوضاع المصريين المعيشية .. رسائل الرئيس السيسي في احتفالية "أبواب الخير"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من الرسائل للمصريين، خلال حضوره أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار احتفالية "أبواب الخير".

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-متحدث الرئاسة ينشر صور جولة الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم التفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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-الأكبر في الشرق الأوسط.. السيسي يتفقد أوبرا العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط.

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-"المصريين بالخارج": قرارات جديدة تخص الراغبين في العمل بالإمارات

قال المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات "العادية والذهبية والخضراء"، لافتا إلى أن التأشيرة الخضراء" الجديدة تسمح للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل.

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-مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية بمجلس الوزراء خلال أغسطس الماضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، اليوم الأحد، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2021.

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-تحذير مهم من هيئة الدواء بشأن علاج التهابات الجلد للأطفال

أكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.

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-اجتماع بـ"الوطنية للإعلام" لمناقشة إجراءات إطلاق قناة للأطفال والشباب

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من الخبراء والمتخصصين، لبحث ومناقشة إطلاق قناة خاصة للأطفال والشباب.

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-الجمارك: زيادة "المسموحات" المعفاة إلى 10 آلاف جنيه للراكب

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي.

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-حكام ولاعبي روسيا وهولندا وفرنسا بدراجات المضمار يزورون الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الأحد، وفدا من حكام ولاعبي فريق كل من دول روسيا و هولندا و فرنسا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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-للاستخدام الوبائي الطارئ.. مصر تتسلم جرعات أولية من "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة

تسلمت مصر الشحنات الأولية من اللقاح أحادي الجرعة المضاد لـ"كوفيد-١٩" الخاص بشركة "جونسون آند جونسون"، بموجب شروط اتفاقية الشراء مع الصندوق الاسئتماني الإفريقي لشراء اللقاحات.

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-السيسي يهنئ نظيره الإسرائيلي بتوليه المنصب الجديد ورأس السنة العبرية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم بإسحاق هيرتزوج الرئيس الإسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

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-اعتقال الرئيس وتعطيل الدستور.. ماذا حدث في غينيا؟

خلال ساعات قليلة فقط، تمكنت القوات الخاصة الغينية، وهي فرقة تابعة للجيش، اعتقال الرئيس ألفا كوندي، وتعطيل الدستور، وإغلاق حدود البلاد.

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-مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع في إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

لقي أربعة أشخاص -بينهم رضيع- مصرعهم، في حادث إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية، بينما نُقلت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أُصيبت بسبع رصاصات على الأقل إلى المستشفى.

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-ليبيا.. الإفراج عن الساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنها أفرجت عن الساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بعد سجنه لأكثر من 9 سنوات.

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-وزيرة العمل اللبنانية: كورونا وضعت أمامنا مستجدات تاريخية لتغيير أنماط الإنتاج

قالت لميا يمين وزيرة العمل اللبنانية، إن جائحة كورونا وضعت أمامنا مستجدات تاريخية تستدعي معها تغيرات عديدة بأنماط العيش والإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالبطالة وتراجع الاقتصاد القومي.

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-"إيكواس" تطالب بالإفراج عن رئيس غينيا وتلوح بفرض عقوبات

دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الأحد، المجلس العسكري في غينيا إلى الإفراج فورًا عن الرئيس ألفا كوندي، ولوحت بفرض عقوبات.

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-منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يلتقي مع قادة طالبان في كابول

في ظل المخاوف من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، التقى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ

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-المجلس العسكري في غينيا يُعلن حظر التجوال في البلاد

قال المجلس العسكري في غينيا، إن الرئيس ألفا كوندي في مكان آمن.

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