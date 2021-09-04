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أمطار وتحسن نسبي.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:11 م السبت 04 سبتمبر 2021
أمطار وتحسن نسبي.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 05 سبتمبر 2021 إلى الجمعة 10 سبتمبر 2020، حيث يوجد تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ليسود طقس حار رطب نهارا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يوجد فرص أمطار خفيف على السواحل الشمالية الغربية (السلوم مطروح) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
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