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الموجات الحارة انتهت.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق وتشغيل المراوح والتكييفات بحذر

12:10 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الموجات الحارة انتهت.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق وتشغيل المراوح والتكييفات بحذر

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، خاصة على المدن الجديدة، والمناطق المكشوفة، محذرا من تشغيل التكييفات والمراوح خلال هذه الفترة.

وأضاف شاهين، أن أغلب المناطق على مستوى الجمهورية تتعرض لطقس خريفي خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية الأسبوع، حيث يوجد استقرار واضح في الأحوال الجوية، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 30 إلى 31 درجة، والسواحل الشمالية بين 27 إلى 29 درجة، والمناطق الجنوبية بين 33 إلى 36 درجة.

وتابع: "يوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية مع نهاية الأسبوع تمتد إلى السواحل الشمالية الغربية وهي غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية".

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد موجات شديدة الحرارة من الممكن أن تتأثر بها البلاد خلال الفترات المقبلة.

وأشار شاهين إلى أن الظاهرة الأكثر تأثيرًا هي الشبورة المائية على الطرق والمناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، وبقدر الأماكن يجب الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور والقيادة بحذر.​

الطقس الموجات الحارة أمطار درجات الحرارة

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