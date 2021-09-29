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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة الكهرباء

11:08 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصص المسـا حتان المبينتين فيما بعـد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية
خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في المشروعين.

۱- القطعة الأولى بمساحة 9.36 فدان تقريبا تعادل 39355 ، ناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية عليها، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).

۲ - مساحة 560م ناحية بلاط بمحافظة الوادى الجديد لاستخدامها في توسعة محطة محولات بلاط الكهربائية، وفقا للوحة وجدول
الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الكهرباء لأراضي المملوكة للدولة الجريدة الرسمية

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