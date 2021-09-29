الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة الكهرباء
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصص المسـا حتان المبينتين فيما بعـد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية
خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في المشروعين.
۱- القطعة الأولى بمساحة 9.36 فدان تقريبا تعادل 39355 ، ناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية عليها، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
۲ - مساحة 560م ناحية بلاط بمحافظة الوادى الجديد لاستخدامها في توسعة محطة محولات بلاط الكهربائية، وفقا للوحة وجدول
الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
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