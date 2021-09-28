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الجامعة الأمريكية: تعيين عميدين جديدين للعلوم والهندسة والعلوم الإنسانية والاجتماعية

03:05 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تعيين عميدين جديدين لكلية العلوم والهندسة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وبحسب بيان اليوم، تم اختيار الدكتور لطفي جعفر عميدا لكلية العلوم والهندسة، والدكتور جون ميلوي عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

الجامعة الأمريكية لطفي جعفر جون ميلوي كلية العلوم والهندسة كلية العلوم الإنسانية

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