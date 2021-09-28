شعراوي يتابع مع محافظ دمياط مشروعات تطوير الريف والمجزر الآلي والمحجر البيطري

كتب- محمد نصار:



عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات الخدمية.

وخلال الاجتماع تابع اللواء محمود شعراوي، مع الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بمركز كفر سعد في 28 قرية و219 عزبة وتابعا.

واستعرض شعراوي، وعوض، جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قامت بها الدكتورة منال عوض في توفير الأراضي المطلوبة لتلك المشروعات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتنسيق اللازم للانتهاء من تخصيص باقي قطع الأراضي المتبقية بمختلف المحافظات خاصة في ظل الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الملف لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على تقديم الدعم الكامل لمحافظة دمياط لتذليل أي معوقات أو تحديات فيما يخص توفير الأراضي أو أي تحديات أخرى مع جهات التنفيذ ومتابعة الوزارة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكافة المستجدات.

وأشار إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصري والتوجيهات المستمرة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ برنامج تطوير الريف والتي كان آخرها الأربعاء الماضي عقب اجتماع مجلس الوزراء لسرعة إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تحقيق ما يستهدفه هذا المشروع القومي العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتوفير واقع أفضل لأهالي تلك المناطق، وأشارت عوض إلى أن المحافظة نجحت في توفير 142 قطعة أرض وجارِ توفير قطعة أرض أخيرة لإنشاء مجمعات خدمات حكومية و زراعية وبيطرية ومراكز شباب ونقاط للإسعاف.

وأوضحت عوض أن قطاع التعليم يتضمن تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والإحلال الكلي والجزئي والتوسعات لـ 30 مدرسة وبلغت نسب التنفيذ لبعضها ما بين 95% إلى 100%، إلى جانب صيانة 21 مدرسة، موضحة أن تلك الجهود التي جاءت تحت مظلة المبادرة وساعدت في تقليل الأعباء عن كاهل الطلاب من معاناة التنقل إلى مدارس بالقرى المجاورة والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشارت محافظ دمياط، إلى جولاتها ومتابعتها اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتضمن حوالي 56 مشروعاً ستسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتة إلى أن باقي القطاعات تجرى الأعمال بها على قدم وساق وفقا للجدول الزمني المحدد، كما نوهت بأن التكلفة التقديرية لحجم مشروعات المبادرة ستبلغ حوالي 3 مليارات جنيه.

كما بحث اللواء محمود شعراوي والدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لمشروع تغطية ترعة الخياطة ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، حيث وجه بالإسراع في معدلات التنفيذ لهذا المشروع الهام والذي سيساهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والارتقاء بالشكل الحضاري للمنطقة.

وأشارت منال عوض، إلى أن المعدلات التنفيذية للمشروع قد بلغت 83% للمرحلة الأولى، مشيرة إلى سيتم التواصل مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان لتذليل أي معوقات للانتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيات المحددة ودعم الوزارة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا، حيث أشار شعراوي، إلى أهمية هذا المشروع والذي يهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، كما أنه يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وقالت منال عوض إن المشروع يقع على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية، ويتميز موقعه بالقرب من مينائي دمياط وبورسعيد، ويتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثماري وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير، كما أشارت إلى أن المعدلات التنفيذية بالمجزر وصلت إلى حوالي 60%.

كما شهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وخاصة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية والرصف، وأهمها محور "السيالة - بورسعيد" بمدينة دمياط واستكمال طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتأهيل 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور وكورنيش النيل بمدينة الزرقا بالإضافة إلى شارع الفنار بمدينة عزبة البرج، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تلك المشروعات والتي ستساهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات اليومية بشوارع المحافظة وخدمة عملية التنمية.

وحرص وزير التنمية المحلية، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع تراكمات القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين وتسليم المحطات الوسيطة المتحركة للمحافظة، حيث أشارت منال عوض إلى أنه من المقرر شراء معدات للنظافة باعتمادات مالية قدرها 40 مليون جنيه من بينهم معدات سيتم تخصيصها لمركز كفرسعد ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تابع شعراوي وعوض جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض جهود محافظة دمياط وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري.