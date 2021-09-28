شبورة وأجواء خريفية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد اعتدال في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الأرصاد، في بيان، الثلاثاء، أنه يسود طقس خريفي على شمال البلاد حيث تنخفض درجة الحرارة بشقيها العظمى والصغرى لتصبح حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من كل عام؛ ويزداد الشعور بالتحسن في حالة الطقس.

كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.