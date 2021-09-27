الوطنية للصحافة: الأربعاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن يونيو 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يونيو 2021، بعد غدٍ الأربعاء، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.