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الوطنية للصحافة: الأربعاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن يونيو 2021

08:35 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
الوطنية للصحافة: الأربعاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن يونيو 2021

المهندس عبدالصادق الشوربجي

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يونيو 2021، بعد غدٍ الأربعاء، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.

عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية

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