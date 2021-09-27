إزالة ورش رخام وحجر مخالفة في نطاق حي البساتين (صور)

(مصراوي):

نفذت أجهزة محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، قرارًا بإزالة عددًا من ورش الرخام والمايكا والحجر الفرعوني المخالفة في نطاق حي البساتين.

وقال حي البساتين، إنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، نفذ الحي اليوم الاثنين، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، حملة لرفع وإزالة اشغالات ورش الرخام والمايكا والهاشمة والحجر الفرعوني بامتداد شارع الجزائر.