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شعر به سكان مطروح.. البحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن زلزال كريت

10:18 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
شعر به سكان مطروح.. البحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن زلزال كريت

زلزال

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين، هزة أرضية بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسى مطروح 460 كم).

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 8.17 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 25.19 شمالا وخط الطول 35.12 شرقا، والعمق 10.3 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.​

زلزال البحوث الفلكية مطروح هزة أرضية منطقة كريت

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