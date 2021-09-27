شعر به سكان مطروح.. البحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن زلزال كريت

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين، هزة أرضية بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسى مطروح 460 كم).

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 8.17 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 25.19 شمالا وخط الطول 35.12 شرقا، والعمق 10.3 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.​