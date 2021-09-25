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جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران لمبنى "الركاب 3" في مطار القاهرة

11:23 م السبت 25 سبتمبر 2021
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران لمبنى "الركاب 3" في مطار القاهرة

الطيار محمد منار

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في جولة مفاجئة مبنى الركاب (3)، لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول خلال الجولة ، ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن الوزير على التزام جميع الركاب والعاملين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالمطار، وأطلع الوزير على الإجراءات الأمنية المطبقة، مشيدًا بالتعاون المثمر والتنسيق الفعّال مع وزارة الداخلية والجمارك، وجميع الجهات المعنية داخل المطار من أجل تعزيز أمن وسلامة الركاب وأطقم الطائرات والعاملين في المطار.

كما وجّه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي، مشيدًا بدورهم المشرف وتفانيهم في أداء عملهم بإخلاص خلال الفترة الماضية.

وحث الوزير العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بجد واتقان، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لجميع المسافرين بالشكل المشرف، الذي يليق بمكانة واسم جمهورية مصر العربية أمام دول العالم.

محمد منار وزارة الطيران المدني مطار القاهرة منطقة الأسواق الحرة

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