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مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات شركة بلو آير الرومانية

08:32 م السبت 25 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى رحلات شركة بلو آير، القادمة من مطار أتوبيني في رومانيا، ثم توجهت الطائرة إلى مطار الغردقة بخط سير "رومانيا/ الأقصر /الغردقة"، في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني، مع كافة قطاعات الدولة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبلت إدارة مطار الأقصر الطائرة برش الطائرة بمدافع المياه، وكان في استقبالها الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال السائحين بالهدايا والورود، ترحيبًا بوصولهم إلى مصر، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

مطار الأقصر الدولي شركة بلو آير رومانيا الغردقة

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