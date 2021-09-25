وزير الأوقاف يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.. ويؤكد: وجه مشرف للجمهورية الجديدة

وزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني لبحث التعاون بين البلدين

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، المبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على عملية تجهيز المبنى بمراحله المختلفة، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة.

وقد قام وزير الأوقاف بجولة تفقدية رافقه فيها وليد محمد المدير التنفيذي لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وراندا صلاح محمود دسوقي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وقد استمع وزير الأوقاف خلال الجولة إلى شرح تفصيلي للهيكل التفصيلي لمبنى الوزارة بجميع أدواره، ووضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين أمام مبنى الوزارة مباشرة بالتوافق مع مواعيد العمل، وتغطية جميع أوقات اليوم للتيسير على جميع الموظفين، مضيفًا أن الخطة تشمل جميع المصالح الحكومية أيضًا.

وخلال الجولة أشاد مختار جمعة بدقة التجهيزات وجودتها والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما وجه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، موجهًا بسرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل.

وأكد وزير الأوقاف على أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة، وأن هذا الانتقال ليس مكانيا فقط بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة.

وتابع: بكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الوزارة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمراجعة كل ما يتصل بالإعداد للنقل إليها.