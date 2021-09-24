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الرئيس السيسي للعاملين بمحور الأسمرات: "حد كان يصدق إننا نشق الجبل؟" (فيديو)

08:07 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي للعاملين بمحور الأسمرات: "حد كان يصدق إننا نشق الجبل؟" (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره للعاملين في الطرق بالمنطقة المحيطة بحي الأسمرات، وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.

وقال الرئيس للعاملين في المشروع، اليوم الجمعة: "أنا بشكركم صحيح، حد كان يصدق إن إننا نشق الجبل كدة عشان نعمل محور زي ده!".

وأشار الرئيس إلى أن هذا المشروع سينقل المنطقة كلها نقلة كبيرة جدًا، مشددًا على أهمية تأمين الطرق بشكل جيد.

وتفقد الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له، بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة، وساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

واطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورا بمناطق محور الفريق العصار وصولاً إلى محور شبرا / بنها الحر الذي أحدث نقلة نوعية في إنهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي حي الأسمرات محور شينزو آبي

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