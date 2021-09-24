أسعار في متناول الجميع.. معرض "أهلا مدارس" بفيصل بالجيزة (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت محافظة الجيزة، معرض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية، بتخفيضات تصل إلى 30%.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو من داخل المعرض، موضحة أنه يقام في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالجيزة.

ويستقبل المعرض، المواطنين، وسط مشاركة الشركات الكبرى والإعلان عن تخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم طرح المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة بجانب توفير منتجات الأحذية والشنط المدرسية لجميع مراحل التعليم المختلفة بجودة كبيرة وباشكال غاية في الروعة، وبأسعار في متناول اليد.