فرص لسقوط الأمطار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلًا.

وتشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة (40- 60% تقريبا)، فيما تشهد مناطق متفرقة من شرق القاهرة فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة (20% تقريبًا)، من 2 إلى 8 صباحًا، بينما تنشط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود اضطراب في الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 مترًا.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على النحو التالي: