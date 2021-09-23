يُعقد أكتوبر القادم.. الري تواصل الاستعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع أعضاء اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والمشكلة برئاسة الدكتور عبدالقوي خليفة الأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق.

ووجه وزير الري، الشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتها في مراجعة الأبحاث العلمية المقدمة هذا العام والتي اتسمت بالتنوع والجودة العالية، والفريق المعاون من اللجنة المنظمة على المجهود الكبير في مراجعة وتقييم الأبحاث والتي تمت من خلال منصة تم إنشائها خصيصاً لأول مرة لتلقي الأبحاث ومراجعتها.

وتم ترشيح 37 بحثا للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه، كما تم اختيار عدد من الأبحاث لعرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

جدير بالذكر أنه من المقرر عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من 24 لـ 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

ويأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية ما جعله محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما يقام على هامش الأسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.