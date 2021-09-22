Masrawy logo white

مطران الكنيسة المارونية وممثلان عن "كاريتاس لبنان" يشكرون البابا تواضروس على التعاون بـ"مبادرة محبة"

05:38 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
مطران الكنيسة المارونية وممثلان عن "كاريتاس لبنان" يشكرون البابا تواضروس على التعاون بـ"مبادرة محبة"

جانب من الاستقبال

كتب - مينا غالى:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر، والدكتور نقولا الحجار نائب رئيس كاريتاس لبنان، والأب زياد الحداد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق وعضو مجلس إدارة كاريتاس لبنان.

وقدم الوفد الشكر لقداسة البابا على الخدمات التي قدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مؤسسة يوسف النجار للتنمية الشاملة التابعة لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

كانت المؤسسة بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان قد قدمت "مبادرة محبة" عبر وفد من الأطباء المصريين المتخصصين بأمراض العيون، بمساعدات طبية مجانية إلى أكبر عدد من المرضى اللبنانيين غير الميسورين، تضمنت المساعدات إجراء عمليات جراحية مجانية لحالات المياه الزرقاء والبيضاء، وتصحيح النظر والفحوصات العامة للعيون، وذلك في الفترة من ٩ حتى ١١ من سبتمبر الجاري.

البابا تواضروس الثاني مطران الكنيسة المارونية مبادرة محبة

الخبر التالى:

"الري": إزالة 103 حالات تعد على نهر النيل في 7 محافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
688

إصابات اليوم

24

وفيات اليوم

703

متعافون اليوم

298296

إجمالي الإصابات

17016

إجمالي الوفيات

251395

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..وزير المالية يوضح حقيقة فرض رسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا