وزير التعليم العالي يتوجه إلى رومانيا للمشاركة في مؤتمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية



كتب- مصراوي:

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة الرومانية بوخارست؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي تنظمه الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF بجامعة بوليتينيكا ببوخارست، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تكريمًا لتمثيل مصر في مجلس إدارة الوكالة لأول مرة منذ إنشائها، فقد تم اختيار الدكتور خالد عبدالغفار على رأس الوزراء المشاركين لإلقاء كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية حول التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرانكفونية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد الجلسة الوزارية يوم 22 سبتمبر لعدد من وزراء التعليم العالي للدول المشاركة، وسيتم خلاله مناقشة الاستراتيجية والخطط المستقبلية للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وكذلك التحديات ذات الأولوية التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تتضمن الفعاليات عرض الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية والذي سيتضمن اجتماع الجمعية العامة للوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF "الدورة الـ18 " والتي تعقد كل 4 سنوات، كما سيتم الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة 2021 ـ 2025، بالإضافة إلى الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس الوكالة.

وتشمل محاور المؤتمر الدعم السياسي والعلمي لصالح الفرانكوفونية، والتي تهدف إلى المعرفة العلمية والقدرة على التطوير، وإيجاد حلول مبتكرة للدول، وكذلك المشاركة في التنمية الشاملة في إطار متعدد وداعم، فضلاً عن دعم التعاون الدولي والشراكة في المجتمع الفرانكوفوني، بالإضافة إلى حشد الخبرات الفرانكوفونية والترويج لها حول العالم.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF تم إنشاؤها عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية في العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة من 118 دولة، كما أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة.