شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مختلف الأنحاء غدا الأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالنسبة لفترة النهار يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلاد، تكون معتدلة في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة