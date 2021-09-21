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المخابرات العامة تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

12:33 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المخابرات العامة تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

كتب- مصراوي:

نعت أسرة المخابرات العامة بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي } صدق الله العظيم

وفاة المشير طنطاوي القوات المسلحة المخابرات العامة المشير طنطاوي

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