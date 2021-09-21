ماسك في إيدي جمرة نار.. السيسي يكشف مقولة مهمة للمشير طنطاوي أثناء ثورة يناير​

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مقولة مهمة للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الأسبق، خلال فترة تولي المجلس للحكم بعد 2011.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية، اليوم الثلاثاء: هقول كلمة كان دايما يقولها: أنا ماسك جمرة نار في إيدي.

وتابع الرئيس: المشير كان دايما يقول كده.. ماسك جمرة نار في إيدي بتولع إيديا ومش قادر أسيبها لو سبتها هتولع الدنيا.

وأضاف السيسي عن فترة حكم المجلس العسكري: هذه الفترة كانت فترة صعبة وقاسية جدا، متابعا: وبقول بأمانة ودي شهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفاني شديد وحكمة شديدة جدا.

واختتم السيسي: هذه الحكمة أدت إلى أن الدولة المصرية التي كانت معرضة للحرب الأهلية والانهيار من عبورها بأقل حجم من الأضرار اللي ممكن تقابل دولة في مثل هذه الظروف.