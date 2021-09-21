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جامعة القاهرة تنعي المشير طنطاوي: قدم الكثير من أجل الوطن

10:54 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
جامعة القاهرة تنعي المشير طنطاوي: قدم الكثير من أجل الوطن

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


كتب- محمد نصار:

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور الخشت، إن‏ إسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين وسيذكره التاريخ كوطني شجاع قدم الكثير من التضحيات لوطننا الغالي ضاربا مثالا يحتذى به في الإخلاص في كل مواقفه تجاه الوطن، قائلًا إن وفاته تعد خسارة كبيرة لمصر.

جامعة القاهرة عثمان الخشت المشير طنطاوي وفاة المشير طنطاوي

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