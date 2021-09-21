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فقدت اليوم أبا ومعلما.. السيسي ينعى المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

10:47 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
فقدت اليوم أبا ومعلما.. السيسي ينعى المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

وتابع: إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.

وواصل: عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

واختتم السيسي: بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

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