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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بالوفيات وإجراءات الجامعات ضد رافضي اللقاح

06:18 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بالوفيات وإجراءات الجامعات ضد رافضي اللقاح

فيروس كورونا

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 388 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250692 حتى اليوم.

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