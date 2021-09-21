مبادرة غير مسبوقة.. برلمانية تشيد بدعم السيسي الفنانين وتوفير حياة كريمة لقوة مصر الناعمة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني؛ سواء الاجتماعي أو الصحي، مبادرة غير مسبوقة وتقدير كبير للفن والإبداع.

وأكدت سلامة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالفنانين والمبدعين الذين يمثلون أبرز روافد قوة مصر الناعمة، وخط الدفاع عن هويتها في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأشارت النائبة إلى أن توفير حياة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية للفنانين والمبدعين والقائمين على الحركة الفنية والثقافية تسهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

وشددت سلامة على أن هذه المبادرة تحمي وتسهم في إحداث نقلة نوعية وحضارية للمجتمع المصري، وتساعد على الإبداع؛ خصوصًا أن الفنانين سيشعرون بأن الدولة تساندهم وتعمل على تلبية متطلباتهم، مما ينعكس على الأداء الفني بصورة جيدة.

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة؛ لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرهما، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم؛ خصوصًا ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، بهدف توفير سُبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم؛ بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثَّلت إرثًا متميزًا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضًا محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة.