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طلب برلماني بوضع خطة لإقامة صناعات تعتمد على المواد الخام المتاحة

03:58 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
طلب برلماني بوضع خطة لإقامة صناعات تعتمد على المواد الخام المتاحة

النائب أيمن محسب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي التجارة والصناعة والمالية، بشأن خطة الدولة في إقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة في مصر.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاع الصناعي وتطويره، وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، لما سيعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة في نفس الوقت.

وتابع عضو مجلس النواب: "يجب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع؛ وذلك من خلال طرح عدد من المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية في قطاعاتها كافة، على أن يراعى في المقام الأول تعزيز استخدام المواد الخام الطبيعية المتاحة في مصر، لما سيكون لها من دور كبير في توفير العملة الصعبة والمزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، وفتح أسواق خارجية للتصدير؛ منها على سبيل المثال لا الحصر خامات مواد البناء والرصف، التي تستغل في إنتاج الأسمنت والطوب الطفلي والرملي والجيري اللازم لعمليات المباني والإنشاءات ورصف الطرق، كالبازلت والحجر الجيري، وتتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري متعدد الألوان".

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على ملف تعظيم الاستفادة من المواد الخام الطبيعية في مصر، ومن ثمَّ إنشاء عدد من الصناعات القائمة على هذه المواد الطبيعية، شريطة أن يسبق هذا الأمر عمل دراسات وإحصائيات لأماكن وجود هذه المواد، ومن ثمَّ عمل مصانع قريبة منها، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في توفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق خارجية ومنح المنتج المحلي قدرة تنافسية عالية في الخارج.

أيمن محسب مجلس النواب مجلس الوزراء المواد الخام الطبيعية

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